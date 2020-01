Il turno pomeridiano non aiuta l’affluenza: attesi in 11mila al Franchi

Gli spalti del Franchi saranno aperti per trequarti, con il solo settore di curva Ferrovia che rimarrà chiuso. I tagliandi venduti fino a ieri nel tardo pomeriggio erano circa undicimila, ma con tutta la serata a disposizione e la mattinata di oggi fino all’inizio della partita il dato sarà certamente superiore. Il turno infrasettimanale e per di più di pomeriggio non aiuta l’affluenza, tuttavia, scrive Stadio in edicola oggi, il pubblico è comunque elevato ad ulteriore dimostrazione della vicinanza dei tifosi alla squadra.