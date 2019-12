Il triste ritorno in treno a Firenze. Cuffie e silenzio, parla solo Rocco

Volti scuri, bocche cucite, nessun sorriso e un forte senso di frustrazione. E con le forze dell’ordine che hanno scortato la squadra in cima al binario per evitare il contatto con i tifosi altrettanto sconsolati che attendevano di salire sul medesimo treno per tornare dalla triste trasferta di Torino. Le tre ore successive – scrive il Corriere Fiorentino – sono state vissute in un clima pesante e di rabbia, che ha portato i giocatori ad isolarsi con le proprie cuffie e smartphone: non prima però del confronto con Rocco Commisso, che ha espresso la sua delusione per la sconfitta e per come è stata giocata la partita. Stanco e deluso per quanto visto, il patron ha camminato avanti e indietro soffermandosi alle varie postazioni dei giocatori per parlare con loro.