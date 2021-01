Il risveglio di Bonaventura, il jolly della Fiorentina

Jack Bonaventura si è confermato l’equilibratore indispensabile del centrocampo gigliato. Come riportato dal Corriere Fiorentino, è una questione di qualità. Tecnica, corsa e fantasia al servizio della squadra possono davvero fare la differenza. Il centrocampista ex Milan è riuscito a trascinare un reparto che a Napoli aveva faticato terribilmente. Il tutto senza dimenticare la perla che ha sbloccato il match. Prandelli tatticamente ha rimesso le pedine al proprio posto e magicamente ha ritrovato la via. Tanti gli aspetti da migliorare, ma la sensazione è quella di non poter variare poi molto da quel 3-5-2 (di base) che garantisce struttura e solidità. E con un Bonaventura e Castrovilli così in palla anche la fase offensiva ne esce rafforzata.

