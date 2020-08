Il retroscena: summit di mercato a casa viola, c’era anche l’agente di… Di Francesco

Su Tuttosport questa mattina in edicola troviamo un retroscena legato al mercato. Nel summit andato in scena ieri in casa Fiorentina, secondo il quotidiano, si è parlato anche di Federico Di Francesco (SCHEDA), figlio d’arte del tecnico appena accasatosi a Cagliari e reduce da una stagione modesta a Ferrara. Nell’incontro con Pradè era presente anche l’agente dell’esterno, individuato come rinforzo per la fascia dagli uomini mercato gigliati. Insomma, dopo il lungo accostamento del padre alla panchina, ora c’è un altro Di Francesco che potrebbe accendere il mercato viola.