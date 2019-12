Il retroscena: Iachini aveva già detto sì a un’altra squadra di Serie A

Nel suo articolo pubblicato sul Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà svela un retroscena su Giuseppe Iachini, oggi in conferenza alle 16.30. Una settimana prima di andare a Firenze, la Spal aveva pensato a lui, affibbiando a Semplice responsabilità che non aveva. Semplici perse “bene” in casa della Roma e strappò la conferma. In caso contrario, Iachini sarebbe stato pronto, aveva già detto sì.