Il recupero di capitan Pezzella detterà il modulo. Callejon e Ribery a supporto della punta

Il rientro e la possibile presenza di German Pezzella tra i titolari della Fiorentina che domani sfideranno il Parma, potrebbe segnare lo stesso assetto della squadra viola. Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina riporta di come il tecnico Iachini stia valutando se utilizzare l’argentino (che ancora sta lavorando a parte rispetto al gruppo) in una difesa a quattro con Milenkovic oppure riproporre la difesa a tre con gli esterni Lirola e Biraghi. Anche l’utilizzo di Pulgar a centrocampo dal primo minuti dipenderà da Pezzella. Amrabat e Castrovilli sono già pronti. In attacco Callejon tornerà sulla sua fascia destra, con Ribery a sinistra e al centro Kouamé, attualmente in vantaggio su Vlahovic e Cutrone.