Il primo gol verso la vittoria: alla mezzanotte quarantena finita

Finirà alla mezzanotte di oggi la quarantena per la Fiorentina. Era il 13 marzo quando venne annunciato il primo contagiato viola – Dusan Vlahovic – che dopo aver avvertito alcuni sintomi si sottopose al tampone, dando esito positivo. Come scrive La Nazione, da quel momento altri compagni e membri dello staff e altri familiari del gruppo viola sono stati costretti a fare i conti con la piaga del momento. Dodici tesserati (sei ancora ricoverati in ospedale) con il Coronavirus, per gli altri niente più confinamento coatto e controllato, ma ‘solo’ l’obbligo di rispettare le limitazioni imposte dai vari decreti governativi per contrastare la diffusione del contagio. Psicologicamente un piccolo gradino salito verso la luce.