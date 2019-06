Il Pradè 2.0: rivincita, idee e un discorso interrotto non per colpa sua

Dai pranzi ipotetici con Bergonzi agli aerei (non presi) di Berbatov e arrivare a quei quattro anni viola che il nuovo direttore sportivo della Fiorentina ha sempre ricordato e definito stupendi. Il nuovo corso 2.0 di Daniele Pradé dietro la scrivania viola è una sorta di rivincita. Anzi, è più un riprendere un discorso interrotto non per colpa sua. Il sentimento di rivalsa – scrive La Nazione – sarebbe umano dopo aver vissuto quattro stagioni di primo piano, con l’ultima che rimasta una splendida incompiuta.

Paulo Sousa al timone e un rigido autofinanziamento, ma arrivata in cima alla classifica non per caso. L’ultimo Pradè è stato anche l’ultima volta di una Fiorentina protagonista: poi il declino. Adesso ci sono tante idee da sviluppare insieme al proprietario che sta per piombare nuovamente a Firenze con una carica emotiva superiore alla media. Tante idee e tanti giocatori da piazzare perché la rosa che hanno in mente è profondamente diversa rispetto a quella che ha chiuso la scorsa stagione.