Il paradosso del Toro: vince ma la contestazione continua

Una giornata a due facce quella che ieri ha vissuto il Torino, come sottolinea Tuttosport. Una mattinata di contestazione a Cairo e Mazzarri con eloquenti striscioni al Filadelfia prima dello sciopero della Curva Primavera dello stadio Olimpico. Durante la partita copiosi fischi al tecnico già dalla lettura delle formazioni e girandola di cori contro la società, ormai diventati la normalità fra i tifosi granata. Non con la squadra, però, applaudita a più riprese dai sostenitori sugli spalti. Evidentemente, dunque, un feeling ritrovato con i giocatori ma non con la società: un paradosso, viste le tre vittorie nelle ultime quattro uscite. E c’è chi a Firenze ci metterebbe la firma…