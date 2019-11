Il mercato della Juve riparte da… Chiesa. In estate nuovo assalto

La Juve tornerà alla carica in estate per Federico Chiesa, ripartendo dalle certezze dell’ultima sessione di calciomercato. Che sono molte, secondo Tuttosport. Per il quotidiano torinese infatti, il viola è stato ad un soffio dal trasferimento in bianconero. L’accordo di massima con il giocatore per un quinquennale (con ingaggio raddoppiato) c’erano, mentre per il cartellino la cifra oscillava tra i 50 e i 70 milioni. Il passaggio dai Della Valle a Commisso ha congelato e poi arenato la trattativa, ma la Juventus in estate tornerà alla carica.