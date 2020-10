Il giorno più lungo del mercato viola. Chiesa in bianconero grazie a Douglas Costa

È il giorno della chiusura tra Chiesa e la Juventus, i bianconeri dopo le tre operazioni in uscita nelle ultime ore sono riusciti ad accumulare il tesoretto utile all’acquisizione del figlio d’arte gigliato. Rugani, De Sciglio ed in particolare Douglas Costa hanno portato ai bianconeri il tesoretto utile per la Fiorentina. I gigliati sono pronti a vivere quello che sarà il giorno di mercato più lungo della storia viola, con l’arrivo di Callejon che sarà il sostituto naturale di Chiesa. Oltre all’ex Napoli arriveranno i due colpi per difesa e fascia sinistra, Martinez Quarta e Barreca. E tutte le altre forze saranno gettate su Milik, il vero regalo che la Fiorentina vuole farsi mentre ci potrebbe essere spazio per l’eventuale partenza di Ceccherini ed un prestito secco di Vlahovic. Lo scrive La Repubblica.

