Il Franchi torna al 50%, ma senza la Curva: le info per la gara con la Lazio

Gran parte dei tifosi è pronta a tornare allo stadio per sostenere la Fiorentina

Fronte capienza degli stadi: il Franchi torna ad aprire i cancelli nella misura del 50%. La Nazione informa circa il fatto che lo stadio viola sabato tornerà a vedere un via-vai più importante. I possessori del mini-abbonamento potranno sfruttare il carnet aspettando di capire come verrà rimborsato il rateo dell’ultima sfida. I quasi 12mila che avevano sottoscritto la tessera, per entrare, dovranno semplicemente mostrare la certificazione verde Covid-19. I restanti sette-ottomila biglietti sono acquistabili nella maniera standard, in biglietteria oppure online con le varie tariffe. Quel che pare certo, stando al comunicato diffuso il 5 gennaio, gli ultras della Fiesole resteranno fuori. Distanziamento, mascherine e accessi contingentati, avevano detto i tifosi, "non potranno mai coesistere con i valori di aggregazione che ogni curva esprime".