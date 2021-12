Il Franchi torna ad essere un fortino. I numeri del rendimento casalingo

Mura decisamente amiche quelle dello stadio Viola

Lo stadio Artemio Franchi è tornato ad essere "quel fortino di prandelliana memoria". Scrive così il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Già, perché lo stadio Viola è stato, fin qui, palcoscenico per 9 gare fra Coppa Italia e campionato. Il bottino della Fiorentina è stato assolutamente di rilievo. Solo Inter e Napoli sono riuscite a trionfare, tutti gli altri sono usciti a mani vuote e spesso con la palla finita nel sacco parecchie volte. Il pubblico Viola ha esultato per ben 25 reti, 21 in Serie A: una media notevole di quasi tre reti a match. Domani arriva a Firenze il Benevento e la squadra gigliata vorrà certamente continuare con questo trend.