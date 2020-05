Il doppio paradosso di Iachini: tra attese e preoccupazioni, voglia di meritare la conferma

L’attesa di Iachini si declina su più fronti, secondo La Nazione: attesa della ripresa, degli allenamenti e del campionato, ma anche attesa di notizie sul suo futuro. Di certo c’è che, se non si dovesse più giocare, il posto di Beppe sarebbe in cassaforte, anche perché il contratto copre tutta la prossima stagione. E se si giocherà? Sarà un esame per il tecnico marchigiano, che avrebbe davanti la più grande occasione della carriera. Lui non si scompone, nemmeno di fronte ai nomi che aleggiano: del resto, fa parte del gioco. E si arriva al paradosso: anche se questo vorrebbe dire rimettere in discussione tutto, Iachini non vede l’ora di giocare, per meritarsi la conferma. Eppure, e qui c’è un altro paradosso, Beppe mantiene dei dubbi effettivi sulla sicurezza della ripresa delle operazioni. La Fiorentina riflette, e i candidati per il futuro restano sullo sfondo: Juric tratta col Toro, Spalletti vuole la Champions, Gattuso somiglia tanto, troppo a chi andrebbe a soppiantare.