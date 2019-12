Il derby di Benassi, da cuore Toro a bomber viola

Un sottile filo rosso lega Marco Benassi, il Torino e l’ultima notte da protagonista (quella con il Cittadella): la fascia di capitano. La Nazione ripercorre gli step del n° 24 viola fino alla fascia di martedì, la stessa che era stato in grado di conquistare con tanta fatica anche sotto la Mole, al termine di due anni vissuti in costante ascesa. Il giocatore si è galvanizzato, e il novanta minuti si è ripreso quella copertina che mancava dallo scorso campionato dove fu il bomber dei viola. Domenica a Torino il jolly Benassi è pronto all’uso, e non è un mistero che Montella lo voglia riproporre dal 1′ con Pulgar regista e Castrovilli a completare il reparto. I suoi inserimenti servono come il pane: e non è un caso che proprio grazie alla facilità di trovare il gol in estate era arrivata una ghiotta offerta dalla Premier, che il centrocampista aveva rifiutato.