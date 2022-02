Il commento di Polverosi: “Via Vlahovic, è rimasta la squadra”

La Fiorentina ha perso Vlahovic, ma ha mantenuta la propria identità di gioco

"Dopo il trasferimento di Vlahovic alla Juventus, la Fiorentina ha giocato tre partite. La prima in casa con la Lazio e già dire che ha “giocato” è eccessivo, si è solo presentata in campo e ha preso 3 gol; la seconda in Coppa Italia a Bergamo, dove ha battuto e eliminato l’Atalanta con la rete di un altro serbo, Milenkovic, quando la squadra era in 10 contro 11; la terza a La Spezia, due a uno con un dominio tecnico pressoché totale.

Quello che ha colpito nelle ultime due partite è il carattere della Fiorentina e il suo gioco. Sono rimasti gli stessi di quando c’era Vlahovic. Cosa abbia perso Italiano sul piano dei gol lo sapremo con esattezza solo a fine stagione, ma già oggi è lecito pensare che abbia perso tanto, tantissimo. Tuttavia la Fiorentina non ha perso la sua identità. A Bergamo ha giocato meglio dell’Atalanta nella prima mezz’ora, dopo ha sofferto senza andare in crisi e alla fine, anche con un uomo in meno, non ha smesso di attaccare e per questo ha vinto la partita. A La Spezia non si è fatta piegare, e nemmeno innervosire, dal rigore sbagliato dopo un quarto d’ora da Piatek, non è andata in crisi quando Amrabat ha commesso l’errore folle sul gol dei liguri ed è riemersa con lo stesso spirito, lo stesso carattere e la stessa organizzazione di gioco dei suoi giorni migliori".