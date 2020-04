Iemmello: “Firenze rimane nel mio cuore, a chi non piacerebbe andarci?”

17 reti in Serie B fino allo stop e un ritorno quasi certo nel massimo campionato italiano: Pietro Iemmello sta vivendo un’ottima stagione, e si è raccontato alla Gazzetta dello Sport menzionando anche la Fiorentina, che lo ha cresciuto e che adesso ha un proprietario di origine calabrese come lui: “Firenze rimane nel mio cuore, ha un progetto importante, a chi non piacerebbe andarci?”

Un passaggio sul nome della figlia: “Violante? No, niente a che vedere con Firenze, il nome piaceva a mia moglie”.