Iachini: “Non sono difensivista. Voglio sistemare la stagione. Chiesa è da 20 gol”

La Nazione ha intervistato l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini. Il tecnico mette subito le cose in chiaro: “Non sono così difensivista, anzi mi sembra di essere piuttosto offensività vista la varietà di giocatori che impiego nella manovra d’attacco“.

Iachini dice che sta facendo di tutto per sistemare la stagione. E’ soddisfatto, ma ancora non è stato fatto niente. Afferma che gli sarebbe piaciuto allenare la squadra fin dall’inizio “per avere tutto il tempo a disposizione per lavorare“.

Per quanto riguarda il futuro, non pensa al fatto che possa essere o no al ritiro estivo della Fiorentina. Iachini è focalizzato sul lavoro, vuole strappare il massimo dai giocatori.

A proposito di singoli: “Lirola mi sembra sia tornato ad essere dirompente“, Castrovilli sta maturando di settimana in settimana e Vlahovic “è un talento puro. Ho parlato di Dybala o Icardi, aggiungo anche Belotti e Vazquez“. Impossibile non parlare di Chiesa: “Per me non è solo un giocatore forte quando fa l’esterno. Per me è uno che deve stare lassù e pensare al gol. Chiesa è uno da 20 reti a campionato“. Dice che Federico avrebbe potuto segnare di più, se fosse stato servito meglio. La sorpresa è stata Badelj visto che aveva alcuni problemi fisici quando Iachini è arrivato a Firenze. “Adesso so di avere a disposizione un calciatore che può fare tanto per la mia Fiorentina” dice l’allenatore viola.

Lavoro è la sua parola d’ordine. “Lavoro 12 ore al giorno. Se mi seguite mi vedreste entrare al centro sportivo alle 7 e mezzo del mattino e uscire alle 7 e mezzo di sera” conclude Iachini.