Iachini, missione compiuta e al passo d’addio: adesso può godersi la sua Fiorentina

Sono arrivati un po’ a tutti i complimenti del Presidente Commisso dall’America: Ribery, Cutrone, Ghezzal e ultimo, ma non meno importante, Chiesa. Infine, anche Iachini, che a conti fatti ha portato a termine l’incarico che gli era stato affidato, senza fare troppi salti nel vuoto e con rischi pressoché nulli. I tifosi lo hanno supportato, visto il passato da lottatore con la maglia viola addosso, ma questa poteva essere una trappola per il tecnico ascolano, che rischiava di uscire dalla sua Firenze con le ossa metaforicamente rotte. Così non è stato: solo la matematica non lo certifica ancora. Eppure Iachini quasi certamente non farà parte del progetto Fiorentina per la prossima stagione. Il modo migliore per salutarsi? Giocare in scioltezza le ultime cinque gare, mantenere quanto di buono trovato fino ad ora (Chiesa largo, Cutrone e Vlahovic ben alternati). Così anche Beppe potrà finalmente godersi, per qualche settimana, la panchina della sua squadra del cuore. Lo scrive La Repubblica, edizione fiorentina.