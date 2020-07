“La Fiorentina all’ultimo respiro“. Questo il titolo de La Nazione su Fiorentina-Verona 1-1. Ecco una parte dell’analisi:

E alla fine Iachini ha fatto ’piangere’ Juric. No, almeno per il momento, non c’entra la girandole delle prossime panchine. C’entra semmai quel gol di Cutrone quando ormai eravamo oltre il recupero (minuto numero 96) del match di ieri sera. Juric a vincere a Firenze, evidentemente ci teneva, eccome, e proprio quando la missione pareva compiuta ecco quel dispetto firmato Iachini. Che si porta a casa un pari brutto ma importante. Un pari che allontana Iachini dall’incubo di una sconfitta che avrebbe potuto avere conseguenze decisive (e negative) e magari lo avrebbe fatto… piangere. A piangere (in realtà, il tecnico del Verona ha accusato un lieve malore e giramenti di testa), invece, è stato Juric, crollato a sedere in panchina proprio quando stava per alzare le braccia al cielo e mettere la bandierina della conquista sul terreno del ’Franchi’. Quel ’Franchi dove fra qualche settimana potrebbe addirittura lavorare lui.