Iachini, agenda fitta: parlerà con Chiesa e Pradè

E’ fitta l’agenda di Giuseppe Iachini. Entrerà al Franchi il 27 dicembre, il 28 sarà presentato in conferenza stampa e domenica 29 dirigerà il primo allenamento. Come scrive il Corriere dello Sport, presto parlerà con Federico Chiesa, indispensabile per risalire la classifica. Con lui cercherà di stabilire un rapporto forte, contando anche su quello con il padre Enrico. Il 28 dicembre Iachini s’incontrerà anche con il Ds Daniele Pradè. Il mercato all’ordine del giorno.

E PRADE’ FA SUL SERIO PER CUTRONE