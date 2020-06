I due jolly di Iachini: quale giocare contro il Brescia?

Il jolly è una carta che fa sempre piacere avere in mano. Beppe Iachini ne ha due, forse anche tre, ma Christian Kouamé non potrà essere giocato subito. E allora il cerchio si restringe a Franck Ribery e Riccardo Sottil, i due viola che sembrano rispondere meglio a livello fisico dopo la sosta forzata. Il primo si allena come un ragazzino, è pieno di motivazioni ed ha un entusiasmo contagioso. Da valutare la tenuta sui novanta minuti nei prossimi dieci giorni nelle partitelle insieme ai compagni, ma ci sono cinque cambi e la probabilità di rivedere Le Roi in campo dall’inizio è elevata, anche solo per la spinta morale che darebbe al gruppo. Sottil non è meno motivato, è un brevilineo, quindi soffre meno le ripartenze, e rivede l’inizio del campionato, quando Montella gli ha dato fiducia. Potrebbe essere un nuovo inizio, sulle orme di Chiesa e Castrovilli. Lo scrive La Nazione.