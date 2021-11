I dubbi di Italiano per l’Empoli: dai ritorni in difesa a Dragowski e Gonzalez

All'orizzonte una sfida sentitissima, soprattutto dagli avversari

Il Corriere Fiorentino scrive dell'entusiasmo che finalmente si respira in città, e, in particolare, ai campini per quello che sta facendo la Fiorentina. Commisso proverà ad essere sugli spalti già ad Empoli, per poi trattenersi oltre Natale. C'è voglia di sentirsi partecipi. Contro Cutrone e compagni l'emergenza in difesa sarà rientrata: di nuovo titolari Milenkovic e Quarta dopo la squalifica, coppia che ha dato garanzie nell'ultimo periodo. Dragowski ci prova ma rimane in dubbio, Gonzalez invece c'è e si candida a partire da titolare pur non avendo ancora i novanta minuti nelle gambe. La rifinitura di venerdì chiarirà i dubbi di Mister Italiano.