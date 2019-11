I dettagli del C. Sportivo/1: dieci campi e mille alberi per giovani e prime squadre

Un’area di 25 ettari di cui oltre il 90% rimarrà verde: Marco Casamonti, l’architetto che ha presentato ieri il masterplan del centro sportivo della Fiorentina sta lavorando per permettere agli atleti che lo vivranno di muoversi in una realtà ca/pace di unire il benessere fisico e psichico. Nella casa della Fiorentina si ritroveranno le prime squadre maschili e femminili (unico caso italiano) e i giovani, dalla Under 15 alla Primavera. I campi da calcio saranno dieci, ma a fare la differenza sarà il grande spazio di superficie verde con la piantumazione di altri 1000 alberi (che si andranno a sommare ai 500 già presenti): paesaggio e valorizzazione ambientale, si legge sul resoconto di Stadio in edicola oggi, sono tra le idee ispiratrici.