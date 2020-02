Gli ingredienti della manita: Vlahovic predestinato, finalmente il centrocampo

Dopo le molte polemiche innescate da Rocco Commisso, c’era quasi paura per il confronto ad alto rischio in casa della Sampdoria, ma la squadra di Iachini ha tirato fuori un pomeriggio eccezionale. La Nazione prova a spiegarsi la metamorfosi in questi termini:

– La Samp ha contribuito con due rigori regalati e un autogol nel primo tempo, mentre Colley sbagliava l’impossibile in area gigliata sul 3-0. Comunque il divario avrebbe potuto essere più largo;

– Badelj regista riesce a dettare i tempi meglio di Pulgar, e Duncan si è reso protagonista di un ottimo esordio al posto di Benassi;

– Vlahovic, destinato a diventare uno degli attaccanti più forti in Italia, è stato finalmente preferito a Cutrone, che nel 3-5-2 non vede la porta. Il giovane serbo ha fatto la differenza insieme a Chiesa.

Unica nota negativa, l’espulsione di Badelj, che dunque contro il Milan non ci sarà.