Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato al Corriere dello Sport. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “E’ indispensabile il prolungamento dei prestiti e dei contratti in scadenza il 30 giugno fino al nuovo termine della stagione. Sono certo che uomini come Radja Nainggolan continuerebbero comunque a dare il 100% per il Cagliari fino all’ultimo minuto dell’ultima gara. Chi non lo farà, rimarrà a guardare”.