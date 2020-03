Giocatori chiusi in casa: lo staff medico raccomanda un’alimentazione sana

La Fiorentina ha interrotto gli allenamenti fino a data da destinarsi. Come trascorreranno le ore i calciatori? Per loro – scrive La Nazione – sarà quasi impossibile uscire onde evitare il contatto con qualche tifoso a caccia di selfie o autografi (cose sempre gradite in tempi normali ma al momento vietate per le disposizioni igieniche). Per ora ai calciatori non è stato espressamente caldeggiato alcun tipo di lavoro da portare avanti in maniera individuale (niente compiti a casa come avviene durante la sosta estiva prima del ritiro) anche se è stata premura dello staff medico raccomandare alla squadra d’ora in avanti un tipo di alimentazione sana, che non vada a incidere sullo stato di forma di tutti i giocatori non appena riprenderanno gli allenamenti.