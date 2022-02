Franchi verso il sold out per la Juve, trasferta vietata ai bianconeri?

Partito il conto alla rovescia per Fiorentina-Juventus, semifinale d'andata della Coppa Italia: il Franchi sarà vestito a festa

La prossima sfida al Franchi sarà quella alla Juventus in Coppa Italia. Il Corriere Fiorentino scrive che, al più tardi domani, la Fiorentina farà sapere prezzi e modalità di acquisto dei biglietti per l’attesissima semifinale. Le richieste sono già migliaia, i tagliandi in vendita saranno oltre 30 mila (capienza al 75%) e la speranza della società viola è arrivare al tutto esaurito già in prevendita. Nella prima fase di prelazione infatti, sarà possibile comprare biglietti solo per i possessori di Viola Card. Un modo, naturalmente, per colorare lo stadio e spingere la squadra all’impresa, ma anche per evitare pericolosi incroci con la tifoseria avversaria. Come noto infatti l’attenzione è massima: probabile che la trasferta venga vietata ai bianconeri, specie dopo le tensioni tra tifosi dopo la cessione di Vlahovic.