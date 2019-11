Franchi e Campo di Marte, parte il piano rinascita

Il Comune comincia a dar forma al progetto del Franchi dopo Fiorentina, nella consapevolezza che ogni anno per la manutenzione servirà trovare almeno un milione di euro. Che pesa, come scrive La Nazione, visto che nel 2018 il bilancio di Palazzo Vecchio è stato chiuso con una spesa destinata alla disabilità di 5 milioni e 800mila euro. Affrontare un restyling, tra restrizioni della Soprintendenza e ricerca di partner disposti a finanziare l’opera in project financing, non sarà uno scherzo ma i comitati nati a sostegno della rinascita del Franchi con la Fiorentina continuano a dare battaglia, esagerando nel paragonare la situazione di Campo di Marte a quella dell’Ilva a Taranto. I commercianti invece temono ripercussioni sul quartiere, ma tanti residenti sono esasperati di restare ostaggio in casa nei giorni della partita. Cosa fare? La preoccupazione è che l’impianto faccia la fine del Flaminio, e toccherà al vincitore del concorso di idee dare organicità ai desiderata. Rugby, calcio femminile, eventi: la riqualificazione del quartiere parte da un maxi parcheggio interrato. E dalla pedonalizzazione del quartiere per creare nuovi centri di aggregazione e spazi più vivibili per godersi la città con lentezza.