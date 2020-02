Fiorentina Women’s, Parisi: “Commisso ha capito subito come e dove intervenire”

A seguire vi riportiamo un estratto della lunga intervista concessa da Alice Parisi, centrocampista della Fiorentina Women’s, a Tuttosport: “Vogliamo essere protagoniste fino in fondo sia in campionato che in Coppa Italia. L’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions. C’è rammarico per qualche punto lasciato per strade, ma ultimamente la Juventus ne ha persi due pareggiando contro la Florentia.

Commisso? Venendo da un contesto come quello americano ha capito subito come e dove intervenire. Ora lavoriamo in simbiosi con la formazione maschile, con cui dividiamo lo staff sanitario e il nutrizionista. Tutto questo in attesa del nuovo centro sportivo che verrà realizzato a Bagno a Ripoli. Inoltre Commisso è un presidente che si informa, viene a vedere le nostre partite, partecipa, lo sentiamo vicino anche quando lui non c’è”.