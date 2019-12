Fiorentina sotto stress, Montella la cambia contro un Torino spuntato

Schiodarsi dal dogma del 3-5-2 e pensare ad un nuovo cambio di prospettiva, il secondo nella stagione dopo l’intuizione avuta contro la Juve: un centrocampo a tre con Benassi dal 1′ e Castrovilli dietro Chiesa e Vlahovic. Il tentativo è quello di dare un colpo di vita alla squadra e invertire la direzione a un campionato che da Cagliari in poi ha preso la strada della malinconia. Così La Nazione analizza la Fiorentina che probabilmente vedremo a Torino: quella di un allenatore troppo confermato da Commisso, ma che ha precisato di voler verificare le prestazioni della squadra partita per partita. In quella di oggi i viola si troveranno di fronte un avversario senza Belotti e Iago Falque, con un allenatore che ha rotto con Zaza (ma potrebbe giocare) e con la coppia d’attacco Verdi–Berenguer.