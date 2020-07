Fiorentina, sei giunta ad un bivio: c’è da battere il Sassuolo. Ma occhio a quel trio…

La Nazione elenca tre ragioni per considerare la partita di stasera un crocevia importante: uno, non perdere fiducia dopo due partite in cui è stato raccolto molto meno di quanto seminato; due, l’avversario non ha particolari velleità in questo finale di campionato, forte dei nove punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce; tre, gli ottimi rapporti tra le due società dovrebbero scongiurare qualsiasi accanimento nei confronti della Fiorentina, senza togliere che il Sassuolo farà la sua partita. La Fiorentina deve uscire al più presto dalla condizione di possibile pericolo in cui si trova, e cominciare a pensare alla prossima stagione, quella del consolidamento delle ambizioni americane. Per farlo, Iachini, che difficilmente verrà riconfermato, si affida al tridente Ghezzal-Chiesa-Ribery per fronteggiare Berardi-Caputo-Boga. 9 gol contro 34, non il migliore dei confronti…