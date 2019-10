La Fiorentina, mai vincente sotto gli occhi di Commisso, si è arresa dopo sei risultati utili consecutivi e sempre con lo stesso undici. La formula del 3-7-0 ha pagato sino a quando il gioco si è appoggiato su Ribery, fantastico tuttocampista. Il francese non ha gradito il cambio con Boateng ordinato da Montella a un quarto d’ora dalla fine. Non è un caso che, in quel momento, si legge su Stadio in edicola stamattina, la Lazio sia uscita di nuovo a caccia del raddoppio e la Fiorentina si sia spenta. Era uscito il suo faro, mancava il riferimento.