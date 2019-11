Nonostante la distanza, i 32 euro del biglietto, un aereo o una nave per arrivare in Sardegna e la partita alle 12.30, saranno 350/400 i fedelissimi che coloreranno di viola Sardegna Arena. Come scrive La Nazione sarà l’occasione per entrambe le tifoserie di ricordare Davide Astori: per la Fiorentina anche grazie ai suoi tifosi, nonostante i numeri in calo.