Fiorentina Primavera e Bigica si giocano la finale di Coppa Italia in casa della Juventus

Il primo tempo tra Fiorentina e Juventus è finito in parità. All’Artemio Franchi i ragazzi di Bigica hanno raggiunto il pareggio sui bianconeri sotto gli occhi di un sempre più presente patron viola Rocco Commisso. Come sottolinea Il Corriere dello Sport Stadio si giocherà la finale di Coppa Italia in casa dei bianconeri. Il tecnico viola Emiliano Bigica si è detto contento e orgoglioso del suo gruppo, con cui è pronto a difendere il titolo vinto nella scorsa stagione.

Dall’altra parte Roma e Verona si giocano l’altro posto disponibile per la finale, con i giallorossi che dovranno ribaltare il doppio svantaggio dell’andata.