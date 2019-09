Fiorentina ok col Perugia: Ribery in crescita, eurogol di Montiel, Pulgar provato difensore

Ieri la Fiorentina ha battuto in amichevole al Franchi il Perugia per 1-0 grazie al gol di Montiel. Riportiamo una parte dell’analisi de La Nazione:

Nel 4-3-3 iniziale, ad esempio, l’asse d’attacco con Ribery accanto a Boateng e completata dal giovane Montiel profuma di esperimento da testare in vista di mosse simili (parliamo del duo Franck-Kevin) da utilizzare in partite vere. Se a questo si aggiunge che dopo una ventina di minuti, Ribery diventa anche capitano dei viola (fuori Benassi ko e nervoso), le quotazioni di vedere l’ex Bayern titolare contro Ronaldo balzano alle stelle anche se il francese non ha un margine di minuti superiore all’ora di gioco nelle gambe. Il match lo risolve un gol del giovane Montiel, l’unico abile a strappare la ragnatela difensiva degli umbri.

(…)

Nella difesa viola spicca invece l’innesto con una maglia da centrale di Pulgar. Soluzione d’emergenza, forse, ma il cileno sa destreggiarsi coprendo spazi all’avversario e padronanza negli interventi di retropassaggio o per sgombrare l’area da palloni insidiosi. Concorrenza in vista per Pezzella e Milenkovic? Può darsi. Fra l’altro Pulgar ha regalato l’emozione più forte della ripresa: palo su punizione. Già, la ripresa. Due i dati. Il calo di rendimento di capitan Ribery che arriva col fiatone su diversi palloni e la facilità con cui Ghezzal si inserisce negli schemi di Montella.