Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si è soffermato sul rigore concesso al Napoli sabato sera: si legge che certe cose devono essere spiegate, che il designatore Rizzoli dovrebbe chiarire in fretta cosa è successo e perché. Nessuna prova tv per il belga, dato che Massa ha sbagliato di testa sua, ma il silenzio e la spiegazione rinviata non sono più tollerabili.