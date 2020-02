Anche Rocco Commisso domani sera vedrà Fiorentina-Milan. Il numero uno viola seguirà la partita incollato alla televisione dal New Jersey. Lo farà con grande curiosità di vedere i nuovi acquisti e di godersi un’altra sfida della sua squadra che la scorsa settimana a Genova gli ha regalato una bella vittoria prima della sua partenza per tornare in America. Lo scrive Il Corriere dello Sport.