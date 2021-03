Fiorentina, mancano due vittorie di fila. Ma la media del Milan fuori casa…

La Fiorentina è chiamata a sfatare un tabù, quello delle due vittorie consecutive. L’avversario, il Milan, non è dei migliori, ma stavolta i viola vengono da una vittoria in trasferta, la prima del 2021, che potrebbe aver dato un certo slancio. Fino ad ora, la striscia migliore è stata quella iniziata a dicembre, pareggi contro Verona, Sassuolo e Bologna con la vittoria in casa della Juve nel mezzo. I rossoneri di Pioli sono uno schiacciasassi lontano da San Siro: 2,62 punti a partita, solo un pareggio e una sconfitta. A Prandelli il compito di rovinare questi numeri, e a Ribery quello di trovare il primo gol al Franchi.