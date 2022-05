Fiorentina, l’Europa in 90 minuti. Al Franchi una sfida da film thriller

L'esito della stagione della Fiorentina verrà deciso sabato sera in un'unica partita, al Franchi con la Juventus di Allegri. In caso di vittoria Italiano e i suoi potrebbero addirittura ambire all'Europa League

Il finale di stagione della Fiorentina di Italiano, comunque vada, sarà da film thriller. Così infatti viene definita da Repubblica la sfida decisiva per l'arrivo in Europa che attende sabato sera i viola al Franchi contro la Juventus. "Ci sono gare che assomigliano a una trama di un film [...]. I protagonisti hanno un volto e una storia che rendono l’incrocio tra Fiorentina e Juventus, già per conto suo una gara sempre differente da tutte le altre, qualcosa di unico. In palio c’è l’Europa e la squadra di Vincenzo Italiano ha un unico risultato a disposizione se vuole essere sicura di tornarci: la vittoria. Con un successo contro i bianconeri, nella gara che chiude il campionato, la Fiorentina tornerebbe in una competizione europea cinque anni dopo l’ultima apparizione. Altrimenti Atalanta e Roma potrebbero beffare i viola sul più bello"