Fiorentina, la lunga attesa: in campo contro il Napoli in Coppa Italia (forse)

La Fiorentina dovrà, comunque, presentarsi al Franchi. Salta anche la gara contro il Torino

Redazione VN

Repubblica Firenze fa il quadro sulla partita tra Fiorentina e Udinese, inizialmente in programma questa sera al Franchi, ma che non sarà disputata a causa del focolaio scoppiata all'interno della squadra bianconera. L'articolo completo nel quotidiano in edicola.

"La decisione arriva nel tardo pomeriggio di ieri. L’Udinese non ha preso il volo charter che avrebbe dovuto portare la squadra friulana a Firenze per giocare la prima gara del girone di ritorno in programma questa sera al Franchi. Il motivo: i numerosi casi di positività all’interno del gruppo squadra e che dunque riguardano anche i calciatori avversari della Fiorentina. Il club bianconero, recependo le disposizioni dell’autorità sanitaria di competenza, ha inoltrato alla Lega di Serie A la formale richiesta di rinvio delle gare in programma sia con la Fiorentina che domenica prossima contro l’Atalanta. Infatti l’Asl Friuli Centrale ha disposto per l’Udinese una quarantena fino al 9 gennaio compreso (ovvero domenica). Niente partita dunque stasera ma nessun rinvio da parte della Lega che attenderà che si svolga tutto il copione previsto in questi casi. Ovvero: la Fiorentina dovrà comunque presentarsi al Franchi come se dovesse giocare contro l’Udinese, attendere 45 minuti e poi prendere atto che gli avversari non si sono presentati.

Ma quella contro i friulani potrebbe non essere l’unica che salterà nel giro di pochi giorni. Al momento salta anche quella di domenica in trasferta sul campo del Torino. Come in Friuli l’Asl piemontese ha disposto la quarantena per tutto il gruppo squadra granata fino a domenica compresa a causa delle positività riscontrate. E così, nonostante la Fiorentina sia uno dei club finora meno coinvolti dal punto di vista dei giocatori attualmente positivi al Covid (sono due), non potrà comunque giocare le prossime due gare di campionato e dovrà attendere gli ottavi di Coppa Italia mercoledì prossimo a Napoli".