Fiorentina: fiducia rinnovata a Montella. A fine stagione però…

Con le dichiarazioni post-Lecce da parte il patron viola Rocco Commisso ha fatto sapere che il futuro di Montella sarà ancora legato alla Fiorentina. Secondo La Repubblica il presidente ha voluto fare da parafulmini per tecnico e squadra rinnovando la fiducia all’Areoplanino nonostante la terza sconfitta consecutiva. Per Rocco c’è stata una reazione e la sconfitta contro il Lecce non ha assunto quel senso di arrendevolezza come le trasferte precedenti di Cagliari e Verona.

Per adesso si prosegue con Montella dunque che però è chiamato a rispondere ad un banco di prova sicuramente importante: la Fiorentina infatti oltre alla gara di Coppa Italia con il Cittadella, si vedrà impegnata domenica prossima nella complicata trasferta di Torino contro i granata per poi ricevere Inter e Roma tra le amiche. Un mini tour de force a cui la Fiorentina ci arriva con le ossa rotte visti i tanti infortuni subiti e a cui si deve aggiungere quello di Franck Ribery.

Questa la decisione (temporanea) della dirigenza viola. Una decisione che potrebbe però cambiare a fine stagione con la scelta di un nuovo tecnico per la panchina della Fiorentina. Gattuso, Spalletti o il ritorno di Prandelli sembrano ad oggi le soluzioni più più percorribili.