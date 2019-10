Fiorentina, con il Brescia ancora la stessa formazione

La Fiorentina è pronta a scendere in campo lunedì sera a Brescia per l’ultima gara del turno di Serie A, confermando in blocco la formazione delle ultime cinque giornate, che ha portato a Montella ed ai suoi altrettanti risultati utili. Come riporta il Corriere dello Sport, sono pochi i dubbi che stanno colpendo Montella, visti i recuperi di Badelj e Chiesa, che saranno della partita. Confermata la coppia offensiva Ribery-Chiesa e il centrocampo dinamico con Pulgar e Castrovilli.