Fiorentina, come sei risorta in 170 giorni

Quanto sei cambiata cara Fiorentina… Sono passati appena cento settanta giorni dall’ascesa del patron italo americano Rocco Commisso alla presidenza della società viola dopo la trattativa d’acquisto vinta con i Della Valle. Da lì in poi Firenze ed i fiorentini hanno visto cambiamenti sotto tutti i punti di vista. E’ questo il concetto su cui si sofferma questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio sulle proprie pagine: la trasformazione, il mutamento, la metamorfosi che è avvenuta alla nuova Fiorentina targata U.S.A. Nuovi giocatori, nuova politica, un nuovo organigramma societario, un nuovo modo di comunicare, nuovi progetti e l’avvio di quelli più importanti come quello dello stadio e del nuovo centro sportivo. Tra le tantissime novità due conferme: quella del tecnico Vincenzo Montella e del dirigente e bandiera viola Giancarlo Antognoni. Siamo all’anno zero, la mutazione è in atto ma anche nel futuro prossimo non mancheranno i cambiamenti: su tutti la rinnovata voglia di tornare ad essere competitivi in Italia e in Europa.