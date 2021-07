Fiorentina, cercasi leader. E il capitano chi lo fa se parte Pezzella?

Pezzella potrebbe seguire le sorti di Ribery, Caceres e Borja Valero, lasciando un vuoto alla voce "trascinatore"

Qualcuno che si carichi la squadra sulle spalle nei momenti difficili, ma anche, più semplicemente, qualcuno in grado di spiegare ai nuovi cosa significhi indossare la maglia viola. Un leader. E' ciò che rischia di mancare alla Fiorentina, che ha salutato Ribery, Caceres e Borja Valero, e che ha buone possibilità di salutare anche German Pezzella, se il colloquio con Italiano non fornirà all'argentino le risposte necessarie. Pradè è molto attento, scrive il Corriere Fiorentino, a certe dinamiche di spogliatoio: volle Lupatelli all'inizio della sua prima esperienza in viola e poi Badelj due anni fa. Adesso i più presenti in Europa in rosa sono Callejon e Kokorin, non due veterani del giglio sul petto, e poi Biraghi e Bonaventura con una manciata di apparizioni. E poi, se davvero Milenkovic e Pezzella partissero, chi potrebbe fare il capitano? Con almeno due stagioni in viola, solo Castrovilli, Vlahovic, Dragowski, Terracciano, Biraghi, Pulgar.