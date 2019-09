Fiorentina, c’è Pedro. Tra Raphinha e De Paul spunta un altro esterno

Pedro è viola. Questa mattina l’arrivo a Roma, poi visite mediche e firma sul contratto per il 22enne che è già stato convocato in Nazionale maggiore, senza però esordire a causa di un brutto infortunio ormai alle spalle. E dire che la sua cessione ha provocato non pochi problemi al Flumunense: il vice presidente del club, Celso Barros, ha disertato l’ultimo summit. Adesso è solo questione di sbrigare in tempo le ultime pratiche, sensazioni positive.

Fronte esterno: sfumato Raphinha, c’è l’inserimento per Remi Oudin (QUI le ultime dalla Francia), conteso da Bordeaux e Nizza, mentre fino all’ultimo rimane uno spiraglio per De Paul, che però pare proprio destinato a rimanere a Udine, nonostante il tesoretto che arriverà dall’operazione Rebic al Milan (leggi).

Il tutto mentre Ceccherini, Cristoforo e Thereau sono ancora in cerca di una sistemazione. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.