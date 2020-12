Fiorentina, attenta: la Juventus ha messo Maleh nel mirino

Come si legge oggi in un trafiletto de La Nazione, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Yussuf Maleh (LA SCHEDA), talento del Venezia da tempo seguito e ormai vicino alla Fiorentina. I bianconeri avrebbero semplicemente sondato il terreno e preso informazioni sul centrocampista Under 21, una mossa che Pradè dovrà tener di conto per i prossimi giorni.

