Fiorentina, assalto a Berardi: pronti più di 30 milioni per convincere il Sassuolo

Il profilo che ha scalato maggiormente le gerarchie in casa viola, tanto da arrivare il primo posto e far provare a Pradè il colpo grosso è quello di Domenico Berardi (CLICCA QUI PER LA SCHEDA). L’esterno del Sassuolo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ad oggi è il primo nome in cima alla lista dei candidati per l’esterno d’attacco. Per lui i viola sono pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 32 milioni di euro, per una trattativa di prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’esterno accetterebbe con entusiasmo la piazza viola, e c’è la sensazione che la trattativa si possa fare, anche se il Sassuolo ha non pochi problemi a cedere il suo gioiello. Nonostante le alte richieste, la cifra offerta dalla Fiorentina ha fatto vacillare i neroverdi, che però dovrebbero trovare un sostituto in dieci giorni, cosa non facile.