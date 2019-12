Fiorentina ancora in pressing su Berardi. Zaza al Sassuolo la chiave

Via alle grandi manovre in casa Fiorentina. Nel mirino per il mercato di gennaio c’è un attacco da rinforzare perché la sterilità offensiva sta iniziando a preoccupare, motivo per il quale i dirigenti viola continuano a guardare da tempo a Domenico Berardi (LA SCHEDA). Molto dipende dal futuro di Zaza, che domenica scorsa ha punito i viola, ma che potrebbe lasciare Torino a gennaio proprio in direzione Sassuolo per liberare il n° 25 neroverde. Esterno e all’occorrenza falso nueve, Berardi a gennaio si muoverebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto, permettendo a tutte le componenti dell’intricata vicenda di mettersi a un tavolo e ridiscutere di tutto solo a giugno. Lo riporta La Nazione.