Fiorentina ai nastri di partenza con tanti volti nuovi e quasi nuovi

La nuova Fiorentina di Rocco Commisso ha iniziato a prendere forma e arrivando verso la fine del mercato sta trovando sempre più la propria definizione calcistica. Questa sera, come sottolinea Il Corriere dello Sport Stadio sulle proprie pagine, la Fiorentina andrà ad affrontare il Napoli alla prima di campionato con tanti volti nuovi. Due nuovi terzini come Lirola e Terzic, un centrocampo seminuovo formato dal rientrante Badelj, Benassi, Zurkowski, Castrovilli, Pulgar e un Boateng in versione falso nueve. Altro volto sicuramente nuovo è quello di Franck Ribery che però partirà presumibilmente dalla panchina. I vari Sottil, Dragowski e lo stesso Badelj rientrano invece nella categoria dei “volti già visti”.